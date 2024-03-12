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FiNE NEWS

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Эксперт раскрыл, где произойдет столкновение войск России и НАТО на Украине

Эксперт раскрыл, где произойдет столкновение войск России и НАТО на Украине

Пленный украинский боец рассказал о воюющем в рядах ВСУ истинном арийце. Эксперт рассказал, где произойдет столкновение войск России и НАТО на Украине Стало известно, где может произойти столкновение войск России и НАТО в зоне СВО на Украине.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Эксперт, диванный?
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16 час.

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