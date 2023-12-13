Дом, который выглядит как хижина, сбивает с ног своим интерьером

Этому дому в Швейцарии 200 лет. Швейцария – страна, где прдппочитают простоту и ценят тонкий вкус. Возможно, именно поэтому здесь время от времени появляются дома, которые по экстерьеру кажутся чересчур простыми, но стоит заглянуть внутрь, как попадаешь в современный интерьер, который создавался по последним дизайнерским тенденциям.