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Дом, который выглядит как хижина, сбивает с ног своим интерьером

Дом, который выглядит как хижина, сбивает с ног своим интерьером

Этому дому в Швейцарии 200 лет. Швейцария – страна, где прдппочитают простоту и ценят тонкий вкус. Возможно, именно поэтому здесь время от времени появляются дома, которые по экстерьеру кажутся чересчур простыми, но стоит заглянуть внутрь, как попадаешь в современный интерьер, который создавался по последним дизайнерским тенденциям.

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