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The Guardian: в Турции выявлено не менее 10 мощнейших источников выброса метана

The Guardian: в Турции выявлено не менее 10 мощнейших источников выброса метана

В Турции выявили десять мощнейших источников метана — газа, на который приходится четверть глобального потепления.

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