VK обеспечит российскому бизнесу быструю и безболезненную миграцию в облако

VK поможет российскому бизнесу безопасно, быстро и безболезненно мигрировать в облако, а также предоставит три месяца бесплатного доступа к сервисам корпоративных коммуникаций и к интернет-платформе для взаимодействия сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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