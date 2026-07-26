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ИА Регнум

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Главком ВМФ Моисеев: подлодки России участвуют в поражении целей на Украине

Главком ВМФ Моисеев: подлодки России участвуют в поражении целей на Украине

Подводные лодки Черноморского флота участвуют в поражении объектов на территории Украины. Об этом 26 июля заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

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