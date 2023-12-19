Управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей в Тольятти

Жители одного из домов ЖК «Солнечный» в Тольятти обнаружили в подвале майнинговую ферму. Предположительно, доход от нее получала управляющая компания, а люди исправно оплачивали расходы на отопление и электричество.
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