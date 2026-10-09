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Аргументы и Факты

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Путин: отмена торговых барьеров поможет СНГ достичь больших успехов

Путин: отмена торговых барьеров поможет СНГ достичь больших успехов

Содружество Независимых Государств сможет достичь больших успехов, если торговые барьеры между странами будут устранены, заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров СНГ в узком составе.

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