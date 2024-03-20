Леопарды, Абрамсы, французы...

Misha Glusch их нужно непосредственно в тулоне уничтожить, при загрузке...

Марина Козуб Уничтожать любым способом, не допуская к нашим границам.Не нужны их дохлые тела даже на просторах бывшего СССР! Бешеным собакам -собачья смерть!