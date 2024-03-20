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  • Misha Glusch
    может ТЯОвкнуть их сразу на трансграничном переходе?Войска НАТО высад...
  • Vasily Golov
    Надо убрать гуманизм.Надо иметь агентурную сеть.Наносить удары при походе,а не развернутых порядках к боевым действия...Войска НАТО высад...
  • Владимир Соловьев
    "Ведь столкновение с теми же французами может быть квалифицировано, как столкновение с армией НАТО." И ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ...Войска НАТО высад...

Леопарды, Абрамсы, французы...

Леопарды, Абрамсы, французы...

"Уничтожение французских войск на Украине будет приоритетной и славной задачей наших Вооружённых сил", — заявил Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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Misha Glusch
их нужно непосредственно в тулоне уничтожить, при загрузке...
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20 час.
Марина Козуб
Уничтожать любым способом, не допуская к нашим границам.Не нужны их дохлые тела даже на просторах бывшего СССР! Бешеным собакам -собачья смерть!
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17 час.
Валентин Воробьев
Это говорит о том, насколько глуп Макрон
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4 час.

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