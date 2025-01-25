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Великобритания захоронит 140 тонн плутония из ядерных реакторов

Великобритания захоронит 140 тонн плутония из ядерных реакторов

Великобритания намерена захоронить крупнейший запас плутония - 140 тонн, добытых из отработавшего ядерного топлива.

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