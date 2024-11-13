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В прошлом робкая студентка из Вьетнама стала «Мисс Интернешнл 2024»

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Победительницей конкурса красоты «Мисс Интернешнл» стала студентка из Вьетнама.В Японии прошел финал конкурса красоты «Мисс Интернешнл», абсолютной победительницей стала 22-летняя студентка из Вьетнама по имени Хюинь Тхи Тхань Тхюи.

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