Набиуллина заявила, что ЦБ РФ обеспокоен качеством выдаваемых потребкредитов

Центробанк РФ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме, текст ее выступления опубликован на сайте регулятора.
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