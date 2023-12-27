В Красноярском крае пенсионер с зятем удерживали курьера онлайн-аферистов до приезда сотрудников полиции

В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края позвонил 61-летний мужчина и сообщил о том, что его 82-летнего тестя пытаются обмануть телефонные мошенники, которые направили в квартиру пенсионера своего курьера.