В Красноярском крае пенсионер с зятем удерживали курьера онлайн-аферистов до приезда сотрудников полиции

В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края позвонил 61-летний мужчина и сообщил о том, что его 82-летнего тестя пытаются обмануть телефонные мошенники, которые направили в квартиру пенсионера своего курьера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии