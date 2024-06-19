«Можно было вытащить»: сестра пропавшей во время шторма в Сочи  20-летней девушки уверена, что ее можно было спасти

«Можно было вытащить»: сестра пропавшей во время шторма в Сочи 20-летней девушки уверена, что ее можно было спастиВ Сочи уже несколько дней продолжаются поиски 20-летней Дианы - туристки из Липецкой области, которую унесло волной в штормящее море.