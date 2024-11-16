В Перу запущена передача «Классические цитаты Си Цзиньпина»

По случаю государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Перу в Лиме прошла церемония запуска передачи «Классические цитаты Си Цзиньпина», в версии на испанском языке, подготовленной China Media Group (CMG), сообщает romanian.
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