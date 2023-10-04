Шойгу поздравил сотрудников учебных учреждений Минобороны с Днем учителя

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил руководителей, преподавателей и сотрудников образовательных учреждений российского военного ведомства с их профессиональным праздником, отметив постоянное совершенствование военного образования в России.
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