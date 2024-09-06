Генпрокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэкономразвития

Генеральная прокуратура просит изъять в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Храновского, который был арестован по делу о коррупционной группе.
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