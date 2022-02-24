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Постпред Украины при ООН Кислица сообщил, что Путин «объявил войну его стране»

Постпред Украины при ООН Кислица сообщил, что Путин «объявил войну его стране»

Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, в ответ на выступление своего коллеги из РФ Василия Небензи о решении Кремля начать спецоперацию в Донбассе, заявил, что российский лидер Владимир Путин «объявил войну его стране».

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