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Суд рассмотрел жалобу Любимова на арест и оставил его под стражей

Суд рассмотрел жалобу Любимова на арест и оставил его под стражей

Показания на бывшего начальника дал экс-вице-губернатор региона Игорь Греков.В среду, 5 февраля, Московский городской суд рассмотрел жалобу защиты экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова на его арест.

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