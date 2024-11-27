Жители новостроек в Подмосковье сдали в 4 раза больше вторсырья за год

Сортировка отходов набирает популярность у жителей Подмосковья. В жилых кварталах ПИК, таких как «Люберцы парк», «Оранж парк», «Ильинские луга», «Ярославский» и «Измайловский лес» активно внедряются экопункты для сбора вторсырья.
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