Методичка кремлебота: Что нужно знать по социалке для мигрантов

Валерий Бирюков Дык, самые "высококвалифицированные специалисты" живут в кишлаках и аулах. Не знали, что ли? Ежели не знали, обратитесь к Хуйснуллину - он объяснит. У них каждый второй родившийся ребёнок закончил Оксфорд, али же Кембридж.

Alexander Kozlov Как говорится: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Зная, каким должен быть статус для максимальных выплат, они его покупают за взятки у продажных чиновников. Потом отбивают свои затраты из общего кармана-бюджета. Недаром у них в каждой семье не менее 3-х детей.