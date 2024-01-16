Театр абсурда
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Театр абсурда

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Методичка кремлебота: Что нужно знать по социалке для мигрантов

Методичка кремлебота: Что нужно знать по социалке для мигрантов

   Намедни мне тут оппонент написал при обсуждении темы мигрантов:   Рахаль → Боржов(Россия, МО)вчера в 11:23 В странах Залива тоже работают гастарбайтеры, но ни у кого и в страшном сне не возникает дурная мысль предоставить им гражданство или какие-либо льготы.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Дык, самые &quot;высококвалифицированные специалисты&quot; живут в кишлаках и аулах. Не знали, что ли? Ежели не знали, обратитесь к Хуйснуллину - он объяснит. У них каждый второй родившийся ребёнок закончил Оксфорд, али же Кембридж.
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20 час.
Alexander Kozlov
Как говорится: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Зная, каким должен быть статус для максимальных выплат, они его покупают за взятки у продажных чиновников. Потом отбивают свои затраты из общего кармана-бюджета. Недаром у них в каждой семье не менее 3-х детей.
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19 час.
W
Walery
Автор придурок зайди в ближайшую школу и считай где в каких классах большинство кого - иностранцев или коренных россиян? Из-за таких как ты = автор, в РФ уничтожено образование.
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19 час.

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