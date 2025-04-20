Military lífeyrisþegiЯ не просто помню СССР, я там жил. Ольга Король Москва ещё только готовится отметить 80-летие Великой Победы, созывает лидеров со всего мира разделить это "праздник со слезами на глазах", а в Европе уже разразился скандал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Эти люди не сдались и не встали на колени перед укронацистами, а снимок «300 запорожцев, не покорившихся фашистам», признан одним из лучших в мире! ©
- Маргарита Симоньян: «Люди, которые бросаются спасать детей, выполняя свой долг, не должны сидеть в тюрьме»
- Глупость или предательство власти? Неудобные вопросы, которые могут разбудить русский бунт
Свежие комментарии