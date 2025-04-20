БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кто решил украсть День Победы у России? Грязные тайны, которые хранят семейные альбомы лидеров ЕС ﻿

Кто решил украсть День Победы у России? Грязные тайны, которые хранят семейные альбомы лидеров ЕС ﻿

Military lífeyrisþegiЯ не просто помню СССР, я там жил. Ольга Король Москва ещё только готовится отметить 80-летие Великой Победы, созывает лидеров со всего мира разделить это "праздник со слезами на глазах", а в Европе уже разразился скандал.

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