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Решение суда: Заукраинские театралки-либералки получили 6 лет колонии

Решение суда: Заукраинские театралки-либералки получили 6 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии «режиссерку» Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук, внесенных в список экстремистов,  по делу об оправдании терроризма в постановке «Финист Ясный Сокол».

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Ирина Галивец
Маловато дали!
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