Решение суда: Заукраинские театралки-либералки получили 6 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии «режиссерку» Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук, внесенных в список экстремистов, по делу об оправдании терроризма в постановке «Финист Ясный Сокол».