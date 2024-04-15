В Крыму отмечают 80-летие освобождения «Артека»

В Крыму отмечают 80-десятую годовщину освобождения «Артека» от фашистов. Знаменитый детский лагерь был освобожден от оккупантов 15 апреля 1944 года отрядами Отдельной Приморской армии, и практически сразу началась работа по его восстановлению.