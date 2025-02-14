«Важные слова»: в МО поблагодарили Путина за фразу о «своих ребятах»

Минобороны России поблагодарило Путина за слова о ребятах на СВО Минобороны России поблагодарило президента РФ Владимира Путина за слова «мои ребята» в отношении бойцов СВО, соответствующий пост ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.
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