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«Реал» стал фаворитом ЛЧ после вылета «Ман Сити». «ПСЖ» – 2-й у букмекеров

В полуфинале «Реал» сыграет с «Баварией», а «ПСЖ» – с дортмундской «Боруссией». После вылета «Ман Сити» от «Реала» мадридский клуб стал фаворитом ЛЧ у букмекеров – на победу сливочных можно поставить за 2,80.

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