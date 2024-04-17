«Реал» стал фаворитом ЛЧ после вылета «Ман Сити». «ПСЖ» – 2-й у букмекеров

В полуфинале «Реал» сыграет с «Баварией», а «ПСЖ» – с дортмундской «Боруссией». После вылета «Ман Сити» от «Реала» мадридский клуб стал фаворитом ЛЧ у букмекеров – на победу сливочных можно поставить за 2,80.