Эндокринолог выявил связь жареного мяса с раком и нервами

Мария Калошина, врач-эндокринолог из Видновской клинической больницы Московской области, заявила о вреде золотистой корочки жареного мяса, содержащей канцерогены, негативно влияющие на нервную и репродуктивную системы.
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