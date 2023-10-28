Тренер «Миннесоты» назвал игру звена Капризова ужасной

Дин Эвасон, главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», подверг критике игру звена российского нападающего Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата с командой «Филадельфия Флайерз», окончившуюся поражением «Миннесоты» со счетом 2:6.
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