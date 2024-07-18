Диетолог объяснила, чем опасны салаты с майонезом в жару

Сложносоставные салаты с майонезной заправкой могут довести до онкологии, предупредила врач.Врач-диетолог Полина Журавлева посоветовала в период жаркой погоды воздерживаться от употребления салатов и других блюд, которые заправлены майонезом или майонезным соусом.