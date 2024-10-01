Журналистское расследование «иностранный агент Грибков (позывной «грибок») или кто заказывает «музыку» иностранным агентам в России и Алтайском крае Не секрет, что в лихие 90 годы, иностранные «партнеры, а теперь враги» активно влияли в РФ на политику, формирование органов власти и управления, формирование общественного мнения, вербовку своей агентуры не только из либеральной «прогрессивной» общественности.