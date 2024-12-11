Aqemia привлекла $38 млн на поиск новых лекарств, объединив теоретическую физику с GenAI

Французский стартап Aqemia, объединяющий «квантовую физику» с машинным обучением для поиска новых лекарств, привлек 38 миллионов долларов в новом раунде финансирования, возглавляемом венчурной компанией Cathay Innovation из Сан-Франциско.
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