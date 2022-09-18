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Павел «Приличный», или Как долго продлится брак популярного актера?

Павел «Приличный», или Как долго продлится брак популярного актера?

Почему Прилучный, который, по мнению поклонников, раньше жил по принципу «вот бы в баню в женский. Павел Прилучный и Зепюр Брутян из личного архива Павла Прилучного Почему Прилучный, который, по мнению поклонников, раньше жил по принципу «вот бы в баню в женский день», вдруг остепенился? И как тогда объяснить то, что в долговечность его союза с коллегой по цеху верят немногие? Может быть, пора признать, что актера преждевременно объявили демоном? Личная жизнь Павла Прилучного в последние годы была куда более остросюжетной, чем сценарии фильмов с его участием.

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