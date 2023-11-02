В Северной Осетии моздокчанка выразила благодарность сотрудникам полиции за внимание и добросовестное исполнение служебных обязанностей

Поздно вечером участковому уполномоченному полиции капитану полиции Анзору Шекемову на служебный телефон позвонила жительница административного участка и попросила принять меры к розыску велосипеда ее 10-летнего сына.
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