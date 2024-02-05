Ночной «улов» полицейских

В рамках рейда по профилактике безопасности дорожного движения на территории Северного региона в субботу вечером сотрудники Северного управления Главного инспектората карабинеров и Северного управления Национально инспектората общественной безопасности остановили два транспортных средства, которые хаотично двигались по улицам города Глодяны.