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Царьград

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Министр Валерий Фальков: Два научных судна спустят до 2030 года

Министр Валерий Фальков: Два научных судна спустят до 2030 года

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что судостроительный комплекс "Звезда" планирует до 2030 года спустить на воду два научно-исследовательских судна мирового класса, оснащенных современным оборудованием для глубоководных исследований.

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