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6 пород собак, которых чаще всего кусают клещи, одна из них очень популярна в России

6 пород собак, которых чаще всего кусают клещи, одна из них очень популярна в России

Ветеринарные врачи настоятельно рекомендуют обрабатывать питомцев от клещей. Причем делать это надо, как только сойдет первый снег и покажутся островки земли: обычно в это время паразиты просыпаются и выходят на охоту.

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