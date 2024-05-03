6 пород собак, которых чаще всего кусают клещи, одна из них очень популярна в России

Ветеринарные врачи настоятельно рекомендуют обрабатывать питомцев от клещей. Причем делать это надо, как только сойдет первый снег и покажутся островки земли: обычно в это время паразиты просыпаются и выходят на охоту.
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