Новый учебный фильм для детского дзюдо. Игровые задания и упражнения от японских тренеров. Вы увидите целый ряд упражнений с борцовским поясом, с надувным мячом, с полотенцем и другими предметами.
Игровые упражнения японских дзюдоистов. Подготовка в дзюдо.
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Дмитрий Авенирович
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