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Игровые упражнения японских дзюдоистов. Подготовка в дзюдо.

Игровые упражнения японских дзюдоистов. Подготовка в дзюдо.

Новый учебный фильм для детского дзюдо. Игровые задания и упражнения от японских тренеров. Вы увидите целый ряд упражнений с борцовским поясом, с надувным мячом, с полотенцем и другими предметами.

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Комментарии
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Дмитрий Авенирович
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Дзюдо. 40 комбинационных действий. Предложение японских тренеров. - смотреть видео онлайн на Wildberries Цифровой | 134458
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Дзюдо Почти все варианты разрыва рук на болевом приёме Учебная программа по дзюдо.
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