Белый дом: перебои в финансировании правительства помешают передаче власти

Белый дом представил противоречивые оценки возможных последствий приостановки работы правительства США (шатдауна) на фоне неопределенности с утверждением федерального бюджета, что может повлиять на передачу полномочий президенту Дональду Трампу в следующем месяце.
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