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Эксперт Кошелева предупредила россиян об активизации киберпреступников

Эксперт Кошелева предупредила россиян об активизации киберпреступников

В преддверии новогодних праздников в интернете активизируются мошенники. Старший аналитик направления аудитов и оценки соответствия информационной безопасности УЦСБ Татьяна Кошелева рассказала «360», какими схемами чаще всего пользуются киберпреступники в предпраздничные дни.

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