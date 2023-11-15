Эксперт Кошелева предупредила россиян об активизации киберпреступников

В преддверии новогодних праздников в интернете активизируются мошенники. Старший аналитик направления аудитов и оценки соответствия информационной безопасности УЦСБ Татьяна Кошелева рассказала «360», какими схемами чаще всего пользуются киберпреступники в предпраздничные дни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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