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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Авангарда» Мишуров: «Адмирал» полностью играет в откат, но даже в таких играх находим пути к положительному результату»

«Конечно, мы ждали, что с «Адмиралом» будет хоккей с небольшим количеством голов. Это команда, которая полностью играет в откат, почти не идет в давление.

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