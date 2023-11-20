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Точный штрафной Леброна за 1,9 секунды до сирены принес «Лейкерс» победу над «Хьюстоном»

Точный штрафной Леброна за 1,9 секунды до сирены принес «Лейкерс» победу над «Хьюстоном»

Исход матча между «Лейкерс» и «Хьюстоном» решился на последних секундах. За 1,9 секунды до финальной сирены Леброн Джеймс заработал право на два штрафных при счете 104:104.

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