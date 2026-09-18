Какая погода будет на Алтае во время трехдневных выборов - 18, 19 и 20 сентября?

Ожидаются весьма теплые и солнечные дни В Алтайском крае в период проведения трехдневных выборов, которые пройдут с 18 по 20 сентября включительно, ожидается весьма теплая и солнечная погода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Представители вла...
- ВС Роспотребнадзор к...
- Военный назвал ме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым