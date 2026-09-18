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Какая погода будет на Алтае во время трехдневных выборов - 18, 19 и 20 сентября?

Какая погода будет на Алтае во время трехдневных выборов - 18, 19 и 20 сентября?

Ожидаются весьма теплые и солнечные дни В Алтайском крае в период проведения трехдневных выборов, которые пройдут с 18 по 20 сентября включительно, ожидается весьма теплая и солнечная погода.

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