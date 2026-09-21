Северная Корея: три южнокорейских офицера получили ранения к югу от Военной демаркационной линии (ВДЛ) в западной части демилитаризованной зоны (ДМЗ) между Южной Кореей и Северной Кореей ранее в тот же день после предполагаемого взрыва наземной мины во время поисковой операции.