Северная Корея: три южнокорейских офицера получили ранения к югу от Военной демаркационной линии (ВДЛ) в западной части демилитаризованной зоны (ДМЗ) между Южной Кореей и Северной Кореей ранее в тот же день после предполагаемого взрыва наземной мины во время поисковой операции.
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