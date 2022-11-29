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Сечин: поставки российской нефти в КНР выросли на 9,5% за январь-октябрь

Сечин: поставки российской нефти в КНР выросли на 9,5% за январь-октябрь

За период с января по октябрь объем поставок российской нефти в КНР увеличился на 9,5%. Об этом сообщает глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

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