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Царьград

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Цены в Забайкалье за 8 месяцев выросли медленнее, чем по России

Цены в Забайкалье за 8 месяцев выросли медленнее, чем по России

В Забайкалье за январь–август 2026 года сводный индекс потребительских цен составил 102,5%, снизившись с 103,3% годом ранее и оказавшись ниже общероссийского уровня в 103,7%.

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