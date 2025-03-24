⚡️ Прокуратура Крыма начала проверку по факту ДТП в Симферопольском районе Сообщается, что автобус, который ехал по по маршруту «Саки — Симферополь» столкнулся с большегрузом.
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⚡️ Прокуратура Крыма начала проверку по факту ДТП в Симферопольском районе Сообщается, что автобус, который ехал по по маршруту «Саки — Симферополь» столкнулся с большегрузом.