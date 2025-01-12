Forza Horizon 6 выйдет одновременно на консолях PlayStation и Xbox Широко известный инсайд...

Forza Horizon 6 выйдет одновременно на консолях PlayStation и XboxШироко известный инсайдер NateTheHate утверждает в своем подкасте, что Microsoft и Playground Games не собираются делать пока еще не анонсированную Forza Horizon 6 консольным эксклюзивом консоли Xbox.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)