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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Forza Horizon 6 выйдет одновременно на консолях PlayStation и Xbox Широко известный инсайд...

Forza Horizon 6 выйдет одновременно на консолях PlayStation и Xbox Широко известный инсайд...

Forza Horizon 6 выйдет одновременно на консолях PlayStation и XboxШироко известный инсайдер NateTheHate утверждает в своем подкасте, что Microsoft и Playground Games не собираются делать пока еще не анонсированную Forza Horizon 6 консольным эксклюзивом консоли Xbox.

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