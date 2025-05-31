Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Запретить, как тонировку»: официантку в никабе силовики вывели из кафе в Дагестане

«Запретить, как тонировку»: официантку в никабе силовики вывели из кафе в Дагестане

Мигрантские сводки   В самом мусульманском регионе России появился «светский патруль». В социальных сетях активно обсуждают видео из кафе в Махачкале, где работницу, с ног до макушки закутанную в религиозную одежду, увели в участок для установлен я личности.

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