18-летний крымчанин задержан за организацию поджога мечети

Оперативно-разыскные мероприятия проведены УФСБ совместно с ЦПЭ МВД по Республике Крым. В Крыму задержали 18-летнего члена террористической неонацистской организации, который готовил поджог мечети Установлено, что он администрирует телеграм-аккаунт и телеграм-канал антироссийской и неонацистской направленности, а также поддерживает связь с лидером террористической организации из Украины.