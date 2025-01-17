Тренер СКА Ротенберг о возможном увольнении: чувство страха в спорте недопустимо

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что не боится увольнения из команды после поражения от череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Sport24.
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