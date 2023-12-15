Bloomberg: Россия может превентивно запретить поставки урана в США

Компания «Техснабэкспорт» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом») предупредила клиентов из Соединённых Штатов о том, что власти России могут превентивно запретить экспорт урана в США, если Вашингтон введёт эмбарго на его импорт с 2028 года.