Bloomberg: Россия может превентивно запретить поставки урана в США

Компания «Техснабэкспорт» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом») предупредила клиентов из Соединённых Штатов о том, что власти России могут превентивно запретить экспорт урана в США, если Вашингтон введёт эмбарго на его импорт с 2028 года.
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